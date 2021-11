Rinnovo Kessie: trattativa complicata, ma Maldini non perde le speranze

Il rinnovo di Franck Kessie è sempre lontano ma Maldini non perde le speranze e pensa anche al possibile sostituto…

Titolare domenica sera contro l’Inter ma con il rebus futuro. Il rinnovo di Franck Kessie non sa da fare, almeno per il momento, e Maldini non avrebbe perso ancora le speranze.

Nel frattempo stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi starebbe già pensando a tutelarsi in caso di addio dell’ivoriano: il suo sostituto potrebbe essere Tommaso Pobega, in grande crescita mentale e tecnica sotto la guida di Juric.