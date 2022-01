Rinnovo Kessiè, Milan ormai rassegnato: i piani per la mediana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rinnovo di Franck Kessiè con il Milan diventa sempre più difficile mano a mano che passano i giorni. Le ultime

Continua a tener banco il rinnovo di Franck Kessiè in casa Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero sembra essersi quasi rassegnato all’idea di perderlo a zero in estate. Troppi gli 8 milioni di richiesta dell’ivoriano per il prolungamento. Su di lui Tottenham, PSG, Inter e Juventus.

I rossoneri hanno in Renato Sanches il vero grande obiettivo per la mediana. A giugno si tenterà l’assalto al centrocampista del Lille in scadenza di contratto nel 2023. Si terrà in conto anche il rientro di Yacine Adli dal Bordeaux, di cui ci sarà da valutare il ruolo. In caso di un suo avanzamento sulla trequarti, ecco che l’ipotesi Pobega, di rientro anche lui dal Torino, può prendere piede.