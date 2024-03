Rinnovo Jovic, previsti nuovi contatti col Milan: dal contratto attuale alla formula del possibile accordo DETTAGLI

Rinnovo Jovic, previsti nuovi contatti col Milan: dal contratto attuale alla formula del possibile accordo. I DETTAGLI sull’attaccante rossonero

Un contratto particolare quello firmato da Jovic col Milan nella scorsa sessione di calciomercato estiva. L’accordo era infatti annuale ma con tre opzioni per proseguire nella stagione seguente attivabili una alla volta con la possibilità di farlo diventare un quadriennale.

Per il momento, come riportato da TMW, questo accordo non è stato ancora modificato e le due parti si incontreranno nelle prossime settimane per stabilire il nuovo accordo. Difficile, comunque, che il contratto non gli venga rinnovato fino al 2025.