Rinnovo Florenzi: si tratta con la Roma, ma il futuro è definito

Nei prossimi giorni, ci sarà un incontro tra i dirigenti rossoneri e quelli giallorossi per discutere del riscatto di Alessandro Florenzi

Nei prossimi giorni, ci sarà un incontro tra i dirigenti rossoneri e quelli giallorossi per discutere del riscatto di Alessandro Florenzi

Come riportato da Calciomercato.com l’intenzione del Diavolo è quella di riscattare Florenzi dalla Roma. Il nodo da sciogliere, o per lo meno da tentare di allentare, sono i 4,5 milioni pattuiti con i giallorossi la scorsa estate. Un tentativo per strappare uno sconto, insomma, verrà fatto. Ma a prescindere dall’esito di tale tentativo, il capitano di giornata della Nazionale va verso una permanenza definitiva in rossonero.