Rinnovo Calhanoglu: prossima settimana l’incontro con l’agente

Rinnovo Calhanoglu: nella prossima settimana Gordon Stipic, procuratore del turco, incontrerà la dirigenza del Milan

Nella prossima settimana il Milan riabbraccerà a Milanello Zlatan Ibrahimovic, in via Aldo Rossi intanto si lavora per gli acquisti (in dirittura d’arrivo) di Brahim Diaz, Sandro Tonali e Temoué Bakayoko ma non solo…

Come annunciato da Paolo Maldini, infatti la dirigenza del Milan nella prossima settimana incontrerà anche l’agente del calciatore turco Hakan Calhanoglu per trattare il rinnovo di contratto fino al 2024 a 3 milioni di euro a stagione. Come riportato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, l’agente del numero 10 rossonero (Gordon Stipic) sarebbe già a Milano.