Milan 4 titolari per due posti: Bakayoko e Tonali con Bennacer e Kessié

Bakayoko e Tonali si aggiungono alla già rodata coppia di centrocampisti Bennacer e Kessié: Pioli aveva chiesto 22 titolari

Il Milan sta per chiudere un doppio colpo da capogiro rinforzando il centrocampo con due titolari che possano “staffettare” con la già rodata coppia Bennacer-Kessié. Sia con per Bakayoko che per Tonali il Milan ha già raggiunto l’accordo di massima e i due calciatori nella prossima settimana potrebbero essere già a Milano per apporre la fatidica firma.

4 TITOLARI PER 2 POSTI – Tonali e Bakayoko saranno, esattamente come aveva chiesto Pioli, altri due titolari per il suo Milan: ruoteranno assieme a Bennacer e Kessié al fine di dare al Milan maggiori e diverse alternative per le tre competizioni (Campionato, Coppa Italia ed Europa League).