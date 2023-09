Rinnovo Calabria, il Milan non ha nessun dubbio: presto il confronto con il capitano per discutere il nuovo accordo

Il Milan non ha alcun dubbio su Davide Calabria e non intende separarsene. Come riportato questa mattina da Tuttosport, l’attuale capitano ha un contratto in scadenza nel 2025.

Il club rossonero ha intenzione di discutere con il giocatore un rinnovo dell’attuale accordo per continuare insieme, e la sensazione è che se ne parlerà senza grossi problemi.