Rifinitura Liverpool Milan, due defezioni per Pioli: out Bakayoko e Krunic

Rifinitura Liverpool-Milan, Pioli deve rinunciare ancora a Rade Krunic. Assente anche Bakayoko dopo l’infortunio rimediato con la Lazio

Nel Milan che sta svolgendo la rifinitura a Milanello in vista dell’impegno di domani sera contro il Liverpool in Champions League spiccano due assenze importanti: Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko non saranno presenti ad Anfield.

RECUPERARE CON CALMA – Nessuno al Milan vuole affrettare i tempi: Krunic potrebbe tornare per la sfida con la Juventus di domenica. Per il centrocampista ex Chelsea si preannuncia invece uno stop di una ventina di giorni.