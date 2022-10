Ricci a DAZN: «Affronteremo una squadra forte e dovremo stare concentrati». Le parole del centrocampista del Torino

Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match tra Torino e Milan. Ecco le parole del calciatore granata:

«Sto recuperando la condizione che avevo prima, settimana dopo settimana mi sento sempre meglio. Il mister ci tiene che ognuno di noi migliori e lui è felice dei nostri progressi. A me chiede di più in fase di non possesso, di essere concentrato sull’uomo e mi parla di “gamba forte”, che è quella che ci vuole. Milan? Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra forte, soprattutto negli individui e tecnicamente, dovremo stare concentrati»