Retroscena Maignan, arriva la rivelazione dello staff di Pioli! Ecco come sta dopo Udine

Retroscena Maignan, arriva la rivelazione dello staff di Stefano Pioli: ecco come sta il portiere dopo i fatti di Udinese-Milan

In casa Milan ci si interroga per il momento non propriamente brillante di Mike Maignan, specialmente dopo i fatti di Udine. Franco Ordine, dalle colonne de Il Giornale, riporta un interessante retroscena: lo staff di Pioli ha assicurato che l’ex Lille ha superato l’accaduto ed è pronto a ritornare sui propri standard di rendimento.

PAROLE – «E’ tranquillo e sereno dopo il fattaccio di Udine».