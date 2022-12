Retroscena Mirabelli: «Ho cercato di portare Ansu Fati al Milan»

Ai microfoni di TMW, nella rubrica “A tu per tu“, Massimiliano Mirabelli ha parlato di quando Ansu Fati è stato vicino ad arrivare al Milan

Ai microfoni di TMW, nella rubrica “A tu per tu“, Massimiliano Mirabelli ha parlato di quando Ansu Fati è stato vicino ad arrivare al Milan:

«Non solo Ziyech fu vicino ai rossoneri. In quel periodo avevamo individuato lui e Ansu Fati che era in scadenza e in quel momento non era nelle grazie del Barcellona. Se fosse rimasta quella proprietà lo avremmo preso.»