Il retroscena sull’acquisto di Bennacer: «Era la squadra che mi voleva di più, Massara…». Le parole del centrocampista rossonero

Il centrocampista del Milan Bennacer ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube di Instant Foot.

PROPOSTA DEL MILAN – «Ho ascoltato il progetto sportivo, come ho sempre fatto. Ho visto quanto mi volevano e quanto mi desideravano davvero: non ho mai guardato il contratto, mai. Quando ho firmato, pensavo al progetto, non al denaro. Il mio agente mi ha detto: “È la squadra che ti vuole di più, e il progetto sportivo che stai cercando”. Volevo andare in un grande club ed è quello che sono riuscito a fare. A Empoli meritavamo molto di più, non la retrocessione. La Coppa d’Africa ha aiutato ma avevo già parlato con il Milan. Ricordo bene che dopo la semifinale, due giorni prima della finale, Massara mi ha chiamato parlando francese. Gli ho detto: “Vincerò la coppa e verrò”. Volevo migliorare, crescere, e il progetto era giusto per me».

