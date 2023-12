Retroscena Barella Milan, Pistocchi: «Lo consigliai a Galliani poi..»

Pistocchi ha svelato un interessante retroscena legato al calciomercato Milan su Barella ai tempi del Cagliari

Le parole di Pistocchi che ha svelato un interessante retroscena legato al calciomercato Milan su Barella ai tempi del Cagliari:

«Quando Barella non giocava con continuità a Cagliari lo consigliai a Galliani per il Milan. E quando Ausilio stava per prenderlo gli dissi di prenderlo subito: da allora è sempre migliorato».