Retegui Milan: la situazione tra l’argentino e l’Inter. Il club nerazzurro ha un canale privilegiato con il Tigre. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter segue Mateo Retegui da più di un anno e ha un canale privilegiato con il Tigre.

L’attaccante argentino, obiettivo di mercato anche del Milan, è al Tigre in prestito biennale dal Boca Juniors e, a giugno 2023, verrà riscattato per 2 milioni e mezzo. Inoltre, il club di Buenos Aires manterrà il 50% sulla futura rivendita, ma la rete di ieri potrebbe anche far aumentare il prezzo.