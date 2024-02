Rennes Milan, pranzo UEFA tra le due delegazioni: presenti Ibrahimovic e Moncada. I dettagli

Tra poche ore il Milan scenderà in campo contro il Rennes. Nel frattempo è in corso il pranzo Uefa tra delegazioni

In attesa del calcio d’inizio del match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023-24 tra Rennes e Milan è in corso in questi istanti il consueto pranzo Uefa tra le delegazioni dei due club:

a rappresentare i rossoneri ci sono Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan, e il Direttore dell’Area Tecnica milanista, Geoffrey Moncada.