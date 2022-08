Renato Sanches: «Psg? Il progetto migliore per me»

Reanto Sanches, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del Psg. Ecco cosa ha detto il centrocampista

Reanto Sanches, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del Psg. Ecco cosa ha detto il centrocampista

«Sono molto contento di essere a Parigi. Questi ultimi giorni sono stati molto importanti per me e per la mia famiglia. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta; ho scelto il Paris Saint-Germain perché penso che sia il progetto migliore per me. Rimanere in Francia è importante, perché conosco già questo campionato»

Christophe Galtier ti ha allenato a Lille. Questo ha influito sulla tua decisione?

«Lo conosco bene. È un buon allenatore, che mi ha fatto crescere molto quando sono arrivato in Ligue 1. Insieme siamo anche riusciti a vincere il campionato con il Lilla. Abbiamo fatto un buon lavoro insieme e sono felice di lavorare di nuovo con lui, così come con i membri del suo staff. Lavorare con un allenatore che conosci rende sempre le cose più facili. La comunicazione è più facile»

Al PSG ci sono diversi giocatori portoghesi. Questo ha influenzato la tua decisione?

«Non molto! Penso che la mia decisione sarebbe stata la stessa e penso sia la scelta giusta. Sono ovviamente felice di trovare connazionali, questo può facilitare la mia integrazione. Conosco già Nuno Mendes e Danilo Pereira ma non ancora Vitinha. Ho parlato con Nuno prima della mia firma, mi ha parlato bene del Paris Saint-Germain»

Cosa possiamo augurarti per la prossima stagione?

«Spero di aiutare il club e dare tutto! Penso che faremo una buona stagione»