Reijnders Milan, primo compleanno in rossonero: gli auguri del club

Tijjani Reijnders festeggia il suo primo compleanno da calciatore del Milan: gli auguri dei rossoneri per i suoi 25 anni

Uno dei nuovi arrivati al Milan in questa sessione si mercato, Tijjani Reijnders, compie oggi 25 anni. Il centrocampista olandese è arrivato poche settimane fa dall’Az Alkmaar. Questi gli auguri del club rossonero sui social.

Sul sito ufficiale si aggiunge: «Un quarto di secolo per l’olandese appena arrivato: i nostri migliori auguri!

Sta già correndo veloce l’esperienza di Reijnders. Dall’annuncio alle prime apparizioni in campo è passato pochissimo e adesso, dopo dieci giorni dal primo passo in rossonero, è il momento di festeggiare il primo compleanno con la nostra maglia. Sono 25 anni, oggi, per Tijjani. Un traguardo importante nella vita di ogni persona, a breve distanza dal grande passo fatto nella sua carriera da calciatore. Per il mediano olandese – sorridente, carico e subito inserito nell’ambiente – si preannuncia una stagione da protagonista agli ordini di Mister Pioli. Tanti auguri!».