Reijnders Milan, scoppia il caso? Pioli ha preso questa decisione in vista della Lazio. Cosa succede

Reijnders-Milan, scoppia un piccolo caso legato al centrocampista olandese? Possibile seconda panchina di fila

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe scoppiare un piccolo caso Reijnders in casa Milan. Il centrocampista olandese, inamovibile fino a questo momento per Stefano Pioli, rischia di collezionare la seconda panchina consecutiva dopo quella di domenica scorsa contro l’Atalanta.

Per la gara di domani contro la Lazio infatti è Yacine Adli il favorito per formare la coppia di centrocampo con Ismael Bennacer. Se così dovesse essere, Reijnders tornerebbe con ogni probabilità titolare nella gara del 7 marzo contro lo Slavia Praga, andata degli ottavi di finale di Europa League.