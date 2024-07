Reijnders Milan, Bacconi SICURO: «Ecco dove DEVE farlo giocare Fonseca!»

Reijnders-Milan, Adriano Bacconi ha parlato anche della posizione del centrocampista olandese nella squadra di Fonseca

Intervistato in esclusiva da Calcionews24, Adriano Bacconi ha parlato così di Reijnders:

Quali alternative può trovare Fonseca per supplire a questo limite?

Il Milan ha un giocatore che l’anno scorso ha fatto bene relativamente nel club e che all’Europeo ha avuto un rendimento molto alto. Si tratta di Reijnders, con l’Olanda ha saputo muoversi a tutto campo, era svincolato da compiti troppo difensivi e si è comportato molto bene nella metà campo avversaria. Fonseca deve cercare di metterlo nelle stesse condizioni in cui lo ha messo Koeman, che ha dedicato Schouten a compiti da mediano, restituendogli così quell’attitudine tipicamente olandese di guardare avanti. Reijnders non va frustrato con troppi doveri tattici. E se sarà così, il Milan si troverà una mezzala offensiva che potrà garantire un buon contributo in zona gol

