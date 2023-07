RedBird sta cambiando il Milan: i rossoneri hanno ora una nuova strategia da seguire sul mercato. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul Milan e sulle strategie di mercato dei rossoneri, cambiate rispetto al passato con RedBird.

Rispetto agli ultimi anni è cambiata la strategia del club per costruire la squadra: il Diavolo non punta più su giovanissimi, ma su calciatori tra i 25 e i 27 anni. Inoltre, i dirigenti di via Aldo Rossi cercano elementi intercambiabili e in grado di ricoprire più ruoli.