Record Thomas: nel mirino un traguardo di un ex rossonera

Tra poche ore in campo Milan Femminile e Roma. Dopo le doppiette contro Como e Fiorentina, Thomas punta ad un traguardo raggiunto dall’ex rossonera Valentina Giacinti, sua avversaria oggi:

realizzare una marcatura multipla in tre partite cosecutive, l’ultima è stata proprio la sua ex compagna in rossonero, ai tempi dell’Atalanta Mozzanica nel 2016.