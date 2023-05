Dopo aver fallito il match point contro la Salernitana, il Napoli non sbaglia contro l’Udinese, Osimhen firma il pari scudetto

inoltre il nigeriano ha raggiunto l’ex rossonero Weah come per gol segnato in una stagione da un calciatore africano in Serie A (46), superando Eto’o.