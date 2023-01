Record Giroud: il traguardo raggiunto contro il Sassuolo

Nonostante la pesante sconfitta del Milan contro il Sassuolo, per Giroud è stata una giornata importante, il traguardo raggiunto

l’attaccante francese con la rete messa a segno contro i neroverdi ha segnato 247 gol con con le maglie dei club in cui a giocato e 53 con la Francia per un totale di 300 in carriera