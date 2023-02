Record d’incasso per il Milan con il Tottenham? L’opinione di Calamai

Luca Calamai, noto giornalista, ha parlato del record d’incasso di San Siro per la gara tra Milan e Tottenham

Intervistato da TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così del record d’incasso di San Siro per Milan–Tottenhm:

«Dieci anni fa si pensava che il calcio fosse da vivere solo in televisione, non allo stadio. Invece adesso vediamo squadre come Milan, Roma, Fiorentina e tante altre che riempiono lo stadio a ogni partita. Questo è un ritorno di fiamma per lo stadio che bisognerebbe cavalcare, il vero interesse dovrebbe essere quello di creare un progetto stadio che possa riportare famiglie e bambini allo stadio. Dobbiamo riportare la gente allo stadio».