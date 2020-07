Rebic svela indirettamente l’esistenza di una trattativa tra Jovic e il Milan

Interpellato da Sport Week su Luka Jovic, Ante Rebic ha indirettamente confermato l’esistenza di una trattativa tra Milan e Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di SportWeek, Ante Rebic ha indirettamente parlato anche del prossimo calciomercato del Milan. Ecco le parole del centravanti croato riguardo al possibile arrivo di Luka Jovic al Milan:

«Jovic è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Ma non è per caso se è andato al Real Madrid. Le cose non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, non so poi cosa sia successo nella sua testa e adesso lì hanno un’immagine di lui che non è quella reale. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è forte davvero». Una frase breve ma che lascia presagire l’esistenza di una trattativa tra i rossoneri e il Real Madrid per chiudere l’affare in estate.