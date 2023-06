Rebic via dal Milan: sul tavolo dei rossoneri è arrivata questa offerta. Le ultime sul futuro dell’attaccante croato

Tra i calciatori dell’attuale rosa del Milan che potrebbero cambiare aria in estate c’è sicuramente anche Ante Rebic. Il croato non rientra più nei piani di Pioli e dovrebbe partire.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, dalla Turchia sarebbe arrivata un’offerta proprio per l’attaccante da parte del Besiktas. In caso di proposta congrua il Milan difficilmente dirà di no.