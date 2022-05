Rebic Milan: sondaggio del Wolfsburg per il croato, le ultime

Non solo colpi in entrata ma anche in uscita per il Milan. Tra questi potrebbe esserci Ante Rebic cercato dal Wolfsburg

Non solo colpi in entrata ma anche in uscita per il Milan. Tra questi potrebbe esserci Ante Rebic cercato dal Wolfsburg

Come riportato da Calciomercato.com il suo ex allenatore Nico Kovac vorrebbe riportarlo in Bundesliga e farne la stella polare del suo nuovo progetto. Il Milan non ha fretta e prenderebbe in considerazione solo offerte davvero importanti dal punto di vista economico.