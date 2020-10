Rebic, il croato potrà giocare contro l’Udinese. Le parole di Pioli

Ante Rebic partirà dalla panchina domani contro l’Udinese, il croato potrà pero essere della gara a partita in corso

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha anche fatto il punto riguardo le condizioni di Ante Rebic rimasto out per oltre un mese a causa di un problema al gomito rimediata nella gara di Serie A contro il Crotone. Rebic è convocato per la sfida di domani in Friuli contro l’Udinese:

«Ha fatto bene gli ultimi due allenamenti, è disponibile e sarà convocato. Partirà dalla panchina ma potrà anche giocare uno spezzone di gara».