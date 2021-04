Rebic a caccia di gol e record: ecco le statistiche dell’attaccante rossonero

Ante Rebic è tornato a brillare come nella passata stagione nel girone di ritorno. Ecco tutte le statistiche dell’attaccante rossonero

Ante Rebic l’uomo in più per Pioli: ben sedici delle diciassette reti che ha realizzato in maglia rossonera le ha messe a segno nel girone di ritorno. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Quest’anno il croato ha segnato sei gol, lo scorso campionato arrivò a quota undici. Ci sono a disposizione ancora otto giornate sia per pareggiare i conti che per migliorarsi.