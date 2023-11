Ravezzani ci va giù pesante: «Pari risultato più giusto, e c’è chi ha fatto peggio di Jovic». Il suo commento dopo il match

Ravezzani è intervenuto sul proprio profilo Twitter dopo la sfida tra Milan e Fiorentina. Di seguito il suo commento sul match di San Siro.

RAVEZZANI – «Il Milan vince una partita brutta, sporca, che la Fiorentina avrebbe meritato come minimo di pareggiare. Incredibile l’errore di arbitro e soprattutto varista che non espellono Parisi come da regolamento sul rigore. Beltran peggio di Jovic, è tutto dire. Bene Pobega, male Chukwu»