Ravezzani: «Milan? Imbarazzante l’umiliazione subita»

Fabio Ravezzani, giornalista, ha parlato del Milan e della gara contro l’Inter: le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«I derby fanno storia a sé. Tutti, io per primo, abbiamo sottovalutato gli ultimi risultati delle due squadre; le ultime prestazioni erano un risultato inquietante per il Milan. Non c’è stata partita, è stata una cosa imbarazzante. La cosa più imbarazzante è l’umiliazione avuta subendo tre gol in contropiede, al di là della questione fisica di Theo, Giroud, etc… Non si poteva far giocare così una squadra in quelle condizioni»