Ravezzani SICURO su Leao: «È troppo DISCONTINUO per diventare un top. Non è l’uomo squadra per il Milan». Le dichiarazioni

Il giornalista Ravezzani si è espresso su X per giudicare la prestazione di Leao nel match d’esordio del Milan contro il Torino.

PAROLE – «Il tema Leao è sempre d’attualità. Anche Fonseca gli chiede di essere più intenso. In realtà credo che lui sarà sempre questo. Capace di fiammate, ma troppo discontinuo per diventare un top. Sempre in declino nella ripresa. Resta un’arma importante per il Milan, non l’uomo squadra».