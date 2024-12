Milan Genoa, Fonseca suona la carica: «Siamo una famiglia, dobbiamo risolvere i problemi». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Fonseca, nella conferenza stampa del match del Milan contro il Genoa, ha raccontato il clima presente attualmente all’interno dello spogliatoio.

IL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO E LE PAROLE DI CALABRIA SUI SOCIAL – «Dopo la partita sono arrivato nello spogliatoio e penso che tutti lo stesso feeling. Per me questo è stato molto positivo, è stato un primo step per capire quello che è successo. Dopo che abbiamo parlato la squadra ha lavorato bene, l’atmosfera è buona come è stato sempre. Noi siamo una famiglia e dobbiamo risolvere il problema nello spogliatoio ed è quello che abbiamo fatto».

