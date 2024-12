Emerson Royal Milan: «Cafu e Dani Alves mi hanno ispirato tanto». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Emerson Royal, difensore del Milan, intervenuto sui canali social della Lega Serie A, ha affermato di avere come fonte di ispirazione Cafu e Dani Alves.

LE PAROLE – «Cafu è un giocatore che mi ha ispirato tanto. Anche Dani Alves. Cafu era un giocatore molto aggressivo in attacco, ma anche attento in difesa. Entrambi i giocatori sono forti in tutte e due le fasi e sono delle grandi fonti di ispirazione per me».