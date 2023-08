Ravezzani: «Il gap tra Milano e Napoli si è ristretto, vi spiego perché»

Il noto giornalista Fabio Ravezzani, si è espresso sul confronto tra il Napoli e le due milanesi, Inter e Milan per la Serie A

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Fabio Ravezzani ha parlato così del Milan e dell’Inter, confrontandole con il Napoli campione d’Italia in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie A.

LE PAROLE – «Il gap tra Milano e Napoli sulla carta si è ristretto, ma sulla carta si sono indeboliti tutti. E allora il campionato verrà vinto da chi si indebolirà meno. L’anno scorso davamo tutti il Napoli per spacciato e invece si era rafforzato. Quindi per me resta favorito, nonostante la cessione di Kim. Inter e Juve vengono subito dopo, soprattutto i bianconeri che non hanno le coppe. Il Milan ha troppi neofiti della Serie A, quindi resta un’incognita. Il Napoli non è più una sorpresa da anni, quindi è sempre relativo. Ora è entrata in una dimensione dove può sempre restare ai vertici e dove può vincere. Anche la Lazio viene spesso dimenticata, ma si è completata bene e può dare fastidio alle tre grandi del campionato».