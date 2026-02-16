Ravezzani netto su Bastoni: «Due parole di scuse erano indispensabili». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima attorno al calcio italiano resta incandescente, specialmente dopo il Derby d’Italia. A gettare benzina sul fuoco delle polemiche è Fabio Ravezzani, noto giornalista e stimato direttore televisivo di QSVS, che ha utilizzato il proprio profilo ufficiale su “X” (fonte delle dichiarazioni) per commentare un episodio specifico avvenuto durante la sfida tra Inter e Juventus. Al centro della critica c’è il comportamento di Alessandro Bastoni, il difensore centrale mancino della Nazionale e colonna della retroguardia nerazzurra, giudicato scorretto nei confronti di Pierre Kalulu.

Le critiche di Ravezzani e il caso Kalulu

Secondo il direttore di QSVS, l’atteggiamento di Bastoni verso Pierre Kalulu, il duttile difensore francese ex rossonero oggi in forza alla Juventus, sarebbe stato fuori dalle righe. Kalulu, ricordato dai tifosi del Diavolo per la sua velocità e l’apporto fondamentale alla conquista dello Scudetto 2022, è stato oggetto di un diverbio che ha scatenato la reazione social di Ravezzani. Il giornalista ha sottolineato come certi comportamenti non rendano onore a un palcoscenico così importante, alimentando un dibattito che coinvolge anche i sostenitori dei meneghini, sempre attenti alle dinamiche dei loro ex beniamini.

PAROLE – «Condivido perfettamente il ragionamento di Bergomi. Simulano in tanti e spesso i tifosi accusano di ingenuità chi resta in piedi. Ma l’esultanza davanti all’avversario ingiustamente espulso è brutta cosa. Due parole di scuse a mente fredda erano indispensabili»