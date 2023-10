Ravanelli: «Maignan e Theo Hernandez assenze pesanti, la Juve può...» - VIDEO

Ravanelli: «Maignan e Theo Hernandez assenze pesanti, Juve…». Le parole dell’ex bianconero sulla sfida al rientro dalla sosta

(Marco Baridon inviato al Pala AlpiTour) – Ravanelli ha concesso un’intervista in zona mista dopo Together A Black and White al Pala AlpiTour per celebrare i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve. Il giocatore ha parlato della sfida al rientro contro il Milan:

MILAN SENZA THEO E MAIGNAN – «Sono due giocatori fondamentali per il Milan e non è facile rimpiazzarli anche se ha una grande rosa. Sono due giocatori su cui il Milan basa la sua forza. Saranno assenze pesanti, la Juve può approfittarne».

