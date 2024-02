Ranking Uefa aggiornato: l’Italia guadagna ancora terreno ed è al comando. La situazione in vista della prossima Champions

Dopo le vittorie di Milan e Roma in Europa League, continua a gonfie vele il cammino di tutte le squadre italiane nelle competizioni europee in ottica ranking uefa. Infatti, l’Italia guadagna ancora terreno, è al comando, e ad oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre in Champions League. Ecco il raking attuale:

1. Italia 15.571;

2. Germania 14.500;

3. Inghilterra 13.875;

4. Spagna 13.187;

5. Francia 13.250.