Ranieri: «Pioli si ispira a me? Ormai mi ha superato»

Claudio Ranieri nel corso di un intervista ha parlato di Stefano Pioli: «Pioli si ispira a me? Ormai mi ha superato»

Nel corso della consegna del premio Premio Alessandro Rialti Claudio Ranieri ha parlato anche di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

«Pioli dice che si ispira a me? Mi ha superato ormai (ride). Stefano è stato un grande giocatore per me a Firenze, mi ha dato tanto e sta dando tanto al calcio italiano. Lui non si è mai arreso e sta facendo giocare il Milan veramente bene».