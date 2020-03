Rangnick stende la lista: niente Thiago Silva e Ibra. Ecco chi arriverà

Niente leggende “vecchie” e costose per il Milan di Rangnick che chiude le porte a Ibra e Thiago Silva e punta altri due nomi

Ralf Rangnick, sempre più probabilmente prossimo uomo-mercato del Milan, sta già lavorando per costruire la rosa del Diavolo per la stagione 2020/21. Il manager tedesco ha come obiettivo insieme ad Elliott quello di costruire un Lipsia 2.0 potendo però contare, in più, dell’internazionalità del marchio Milan.

Nei progetti di Rangnick c’è, in primis, l’abbattimento ulteriore del monte stipendi con ben 5 giocatori in odore di partenza; per quanto riguarda invece i colpi in entrata è ormai escluso un ritorno di Thiago Silva (troppo grande e costoso) mentre per la difesa piacciono e non poco i nomi di Upamecano e Ajer.