Rangnick: «Nessuna trattativa con la Roma. Milan? I contatti ci sono stati»

Torna a parlare, e a far parlare di se, Ralf Rangnick. Ecco cosa ha dichiarato l’allenatore tedesco sul suo futuro

Ralf Rangnick ha rilasciato un’intervista ai colleghi de Il Pais. Ecco cosa ha dichiarato il manager tedesco: «Non sono in trattativa con la Roma. Non posso immaginarmi in quel club in questo momento, non ho avuto nessun contatto. I miei ultimi 14 anni di carriera, fra Hoffenheim e Lipsia, hanno dimostrato che sono nel mio miglior momento della mia carriera, ho fatto grandi cose, raggiungendo ottimi livelli, ora voglio vincere. Inoltre non sono solo un semplice allenatore, ma anche uno sviluppatore dei club. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche come allenatore di un club ambizioso che possa lottare per vincere titoli fin da subito».

Rangnick prosegue ancora: «Milan? C’erano stati contatti con la dirigenza, poi hanno deciso di proseguire su altre strade».