Rangnick Milan, rischia di saltare tutto: il tedesco non trova l’accordo

Rangnick Milan, rischia di saltare l’accordo tra le parti. Il manager tedesco non sembra intenzionato a lanciarsi nel progetto rossonero

Una notizia clamorosa rischia di sconvolgere il futuro del Milan. Secondo quanto riportato dal portale Kicker, Ralf Rangnick non avrebbe trovato l’accordo definitivo con il Milan e avrebbe cambiato idea. Il tedesco non sembra più intenzionato a sposare il progetto rossonero e potrebbe addirittura rimanere in Germania (si parla anche di un nuovo contratto con il Lipsia). In questo il Milan si ritroverebbe a riconfermare Stefano Pioli in panchina, ma senza un chiaro quadro dirigenziale. A meno che non venga confermato il duo Maldini-Massara…