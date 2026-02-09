Rampulla sulla corsa scudetto: «Inter e Milan si divideranno i primi due posti». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A sta entrando nel vivo e i dibattiti sulla lotta per il titolo infiammano le frequenze radiofoniche. Durante la nota trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, è intervenuto Michelangelo Rampulla, lo storico ex portiere della Juventus e stimato preparatore, per offrire il suo punto di vista autorevole sulle gerarchie del torneo e sulle ambizioni dei club di vertice.

Il parere di Rampulla a TMW Radio

Ai microfoni della nota emittente sportiva, Rampulla ha analizzato con estrema lucidità il momento che stanno attraversando i rossoneri. Secondo l’ex numero uno, la solidità ritrovata è il fattore chiave che potrebbe fare la differenza nella volata finale.

PAROLE – «Certo, può fare una striscia di risultati come l’Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. lo però non la tiro ancora fuori la squadra dalla lotta Scudetto. Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como»