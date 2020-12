Raiola propone il giovane Brobbey al Milan, c’è il contratto in scadenza

Mino Raiola vuole proporre il giovane Brobbey al Milan. Il giocatore ha il contratto in scadenza con l’Ajax

Mino Raiola vuole proporre il giovane Brobbey al Milan. L’attaccante dell’Ajax, classe 2002, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e può già cercare un accordo con un altro club a partire dai prossimi giorni.

L’agente italo-olandese sa che i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa fare il vice Ibrahimovic. Al momento il ragazzo olandese non sembra pronto per il grande salto, ma Raiola vorrebbe farlo accasare al Milan per poi girarlo in prestito.