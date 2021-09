Raiola allo scoperto:«Rammarico Donnarumma per la Juve»

Mino Raiola si sbilancia e parla del retroscena di Donnarumma alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni sul portiere

«Sono dispiaciuto per come è stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tradimento. Poteva andare via quattro anni fa e non l’ha fatto. Se è stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio»