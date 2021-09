Juve, Szczesny preferito a Donnarumma: la scelta di rinunciare all’ex Milan

Szczesny preferito a Donnarumma: cosa c’è dietro la scelta della Juventus. Perché il club bianconero ha rinunciato all’ex Milan

Tuttosport analizza nel dettaglio la scelta estiva della Juventus di puntare su Wojciech Szczesny, parso in ripresa a Malmoe, e non su Gigianluigi Donnarumma. Al di là dello sbilancio anagrafico che premia l’attuale portiere del PSG, il polacco viene considerato affidabile, in primis da Massimiliano Allegri.

Szczesny ha poi un contratto lungo e solido con la Juventus: il club ha preferito evitare di avere 2 portieri top in rosa che sarebbero costati quasi 20 milioni di ingaggio. Il polacco sarà confermato anche contro il Milan.

