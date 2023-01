Raducioiu: «Il Milan è in crisi, il bel giocattolo si è rotto». Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero

L’ex calciatore del Milan, Florin Răducioiu, ha parlato al blog di Michele Chiariello della sua ex squadra e del suo momento di crisi.

Ecco le sue parole: «Il Milan ormai è in crisi, bisogna ritrovare lo spirito giusto. Adesso tutti gli addetti ai lavori cercano di dare consigli o meglio cercano di trovare i colpevoli di questa situazione delicata della squadra di mister Pioli. Effettivamente è palese che qualcosa non va, sembra che il bel giocattolo visto lo scorso anno si sia rotto. Per quanto concerne la lotta scudetto, si dice che la speranza sia l’ultima a morire, ma bisogna essere obiettivi questo è l’anno del Napoli. Fa un calcio bellissimo e spettacolare. Il Milan deve ritrovarsi al più presto e difendere il secondo posto per andare in Champions anche il prossimo anno e poi cercare di passare il turno contro il Tottenham»