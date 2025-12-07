 Rabiot, Allegri sprona il francese in conferenza stampa
Connect with us

HANNO DETTO

Rabiot, Allegri sprona il francese in conferenza stampa alla vigilia del Torino: le dichiarazioni

HANNO DETTO

Mercato Milan, la provocazione di Pellegatti: «Prendereste di corsa Musah?». Lo scenario per gennaio

HANNO DETTO

Spalletti deluso dopo Napoli Juve: «Ci hanno fatto girare per il campo. Ora c'è bisogno di fare solo una cosa»

HANNO DETTO

Massaro scherza sulla Champions League del 2003: «Vittoria straordinaria, per fortuna che l'ultimo rigore...»

HANNO DETTO

Buongiorno avvisa il Milan: sulla corsa scudetto il difensore del Napoli non ha dubbi

HANNO DETTO

Rabiot, Allegri sprona il francese in conferenza stampa alla vigilia del Torino: le dichiarazioni

Milan news 24

Published

18 minuti ago

on

By

Rabiot

Rabiot, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha spronato il centrocampista francese: l’ex Marsiglia deve essere più incisivo in zona gol

In vista della difficile trasferta di domani sera contro il Torino, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha dedicato un passaggio della sua conferenza stampa al centrocampista Adrien Rabiot, spronandolo a ritrovare la via del gol.

Il tecnico rossonero ha espresso fiducia nel fatto che le reti arriveranno, ma ha chiesto al francese maggiore convinzione.

RABIOT – «Rabiot sta migliorando la condizione, i suoi gol arriveranno come quelli di Loftus-Cheek. Deve essere più convinto delle qualità che ha, giovedì poteva fare due gol»

Allegri ha sottolineato che la condizione fisica di Rabiot è in miglioramento e che i gol, come quelli attesi anche da Loftus-Cheek, non tarderanno ad arrivare. Tuttavia, la critica costruttiva del tecnico si concentra sulla mentalità: l’episodio di giovedì, in cui Rabiot «poteva fare due gol» ma non ha finalizzato, dimostra che il centrocampista «deve essere più convinto delle qualità che ha». Un segnale chiaro che Allegri attende da Rabiot maggiore concretezza e risolutezza in fase offensiva, a partire dalla sfida contro i granata.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.