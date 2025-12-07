Rabiot, Allegri sprona il francese in conferenza stampa alla vigilia del Torino: le dichiarazioni

Rabiot, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha spronato il centrocampista francese: l’ex Marsiglia deve essere più incisivo in zona gol

In vista della difficile trasferta di domani sera contro il Torino, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha dedicato un passaggio della sua conferenza stampa al centrocampista Adrien Rabiot, spronandolo a ritrovare la via del gol.

Il tecnico rossonero ha espresso fiducia nel fatto che le reti arriveranno, ma ha chiesto al francese maggiore convinzione.

RABIOT – «Rabiot sta migliorando la condizione, i suoi gol arriveranno come quelli di Loftus-Cheek. Deve essere più convinto delle qualità che ha, giovedì poteva fare due gol»

Allegri ha sottolineato che la condizione fisica di Rabiot è in miglioramento e che i gol, come quelli attesi anche da Loftus-Cheek, non tarderanno ad arrivare. Tuttavia, la critica costruttiva del tecnico si concentra sulla mentalità: l’episodio di giovedì, in cui Rabiot «poteva fare due gol» ma non ha finalizzato, dimostra che il centrocampista «deve essere più convinto delle qualità che ha». Un segnale chiaro che Allegri attende da Rabiot maggiore concretezza e risolutezza in fase offensiva, a partire dalla sfida contro i granata.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI