Rabiot Milan, arriva la SMENTITA che NESSUNO si aspettava! Indiscrezione che fa RIFLETTERE - Milan News 24

Rabiot-Milan, arriva la smentita che nessuno si aspettava: pista arenata già a giugno per le richieste eccessive sull’ingaggio

Come riferito da Matteo Moretto, c’è una smentita a sorpresa sulla pista Rabiot nel calciomercato Milan:

PAROLE – «La sorpresa degli ultimi giorni poteva essere lui e non Adrien Rabiot con il quale ci sono stati dei contatti solo a inizio mercato ma il tema non è andato oltre soprattutto perché la mamma, Veronique, non ha mai dato una risposta reale alla possibile destinazione. Rabiot al Milan era una pista morta già da tempo e non si sarebbe mai riattivata».