Rabiot Milan: un’altra big di Serie A fa CONCORRENZA ai rossoneri, Le ULTIME

Il futuro di Rabiot resta da definire. Il centrocampista da qualche giorno e acquistabile a parametro zero. Il Milan ci pensa ma..

Il Milan non è l’unica big di Serie A ad aver messo gli occhi su Rabiot che si è svincolato dalla Juve e il cui futuro in bianconero è sempre più incerto.

In base a quanto riferito da Repubblica, infatti, pure la Roma avrebbe manifestato un interesse per il centrocampista francese. I giallorossi non hanno fatto alcuna offerta ufficiale a Rabiot e alla mamma-agente Veronique, ma continuerà a monitorare la situazione, visto che De Rossi è alla ricerca di un giocatore con le quelle caratteristiche.